Вратарь Бенуа Костиль покинул «Бордо»
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Вратарь «Бордо» Бенуа Костиль покинул французский клуб. Об этом сообщает официальный сайт «Бордо».
Костиль играл за французский клуб на протяжении пяти сезонов. В сезоне-2017/2018 «Бордо» с Бенуа Костилем в воротах сумел занять шестое место во французской Лиге 1. В минувшем сезоне «Бордо» занял последнее, 20-е место в чемпионате и вылетел в Лигу 2.
Бенуа Костиль выходил на поле с капитанской повязкой в 119 из 182 матчей за «Бордо». Контракт 34-летнего голкипера истёк по окончании минувшего сезона.
В прошедшем сезоне Лиги 1 Бенуа Костиль пропустил 62 гола в 25 сыгранных матчах. В сообщении клуба говорится о том, что опытный голкипер не собирается завершать карьеру. О новом клубе Бенуа Костиля пока не сообщается.
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