Отец Агаларова — о словах Газизова: есть желание покинуть «Уфу». Приоритет — хороший клуб

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал, что его сын планирует покинуть команду.

«Ещё весной говорил, что у нас есть желание покинуть клуб, вне зависимости от того, вылетит «Уфа» или выполнит задачу. В этом плане взаимопонимание с Шамилем Газизовым было. Мы разговаривали о том, что летом было бы хорошо сменить команду, — Шамиль Газизов с этим согласился.



Сейчас какие-то предварительные разговоры вести неправильно. У Гамида есть действующий контракт, и футболист с действующим контрактом не должен говорить разного рода информацию.



Хотим ли мы в Европу или останемся в России? Я хочу, чтобы в первую очередь Гамид играл и был игроком стартового состава. Всё зависит от него самого. Приоритет — это хороший клуб, вне зависимости от того, будет ли это Россия или за её пределами. Главное, чтобы он имел игровую практику и рос как футболист», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.