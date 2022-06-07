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Газизов рассказал о судьбе лучшего бомбардира РПЛ Агаларова в «Уфе»

Газизов рассказал о судьбе лучшего бомбардира РПЛ Агаларова в «Уфе»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о судьбе нападающего Гамида Агаларова в команде.

С большой долей вероятности Гамид покинет команду. Думаю, если бы мы остались в РПЛ, то его трансферная стоимость была бы раза в два выше», — рассказал Газизов на пресс-конференции.

Отметим, что впервые в истории РПЛ из дивизиона вылетела команда, за которую выступал лучший бомбардир чемпионата. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил больше всех голов в завершившемся розыгрыше РПЛ сезона-2021/2022. На счету форварда башкирской команды 19 мячей в 29 матчах.

В следующем сезоне «Уфа» сыграет в Футбольной национальной лиге впервые за восемь лет.

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