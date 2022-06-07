Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча со сборной Германии в Лиге наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Германии.
«Мне нужно найти верный баланс между поиском новых решений и сохранением стабильности сыгранной команды. Необходимо понять, всё ли я делаю правильно», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Матч сборной Германии со сборной Англии состоится сегодня, 7 июня. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 21:45 мск. В первом туре группового турнира Лиги наций сборная Англии на выезде уступила сборной Венгрии со счётом 0:1, а сборная Германии сыграла вничью со сборной Италии со счётом 1:1. Единственный гол немецкой сборной в матче с итальянцами забил Йозуа Киммих.
Видеообзор матча Лиги наций Италия — Германия (1:1):
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