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Робин ван Перси: Англия дышит футболом. АПЛ — самая красивая лига мира

Робин ван Перси: Англия дышит футболом. АПЛ — самая красивая лига мира
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси восхитился английским футболом.

«Болельщики в Англии потрясающие. Когда вернулся из «Фенербахче», после победы с «Манчестер Юнайтед» и Фергюсоном люди по-прежнему выражали благодарность. Английский футбол очень подходил мне. Я продолжаю считать АПЛ самой красивой лигой мира. Поля в Англии похожи на бильярдные столы. Все стадионы большие и всегда полны болельщиками. Англия буквально дышит футболом», — приводит слова ван Перси Mirror.

Напомним, ван Перси играл в составе «Манчестер Юнайтед» с 2012 по 2015 год, перейдя из лондонского «Арсенала». В 105 матчах за манкунианцев нидерландский нападающий забил 58 голов и отдал 21 результативную передачу.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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