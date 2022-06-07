Германия и Англия огласили стартовые составы на матч Лиги наций

Сегодня, 7 июня, состоится матч второго тура Лиги наций в рамках группы А3 между Германией и Англией. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
Германия: Мануэль Нойер, Лукас Клостерман, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Давид Раум, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих, Йонас Хофман, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Томас Мюллер.
Англия: Джордан Пикфорд, Гарри Магуайр, Джон Стоунз, Кайл Уолкер, Киран Триппьер, Букайо Сака, Деклан Райс,
Калвин Филлипс, Мэйсон Маунт, Гарри Кейн, Рахим Стерлинг.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Германией и Англией выступают сборные Венгрии и Италии, которые также сыграют сегодня.
- 7 июня 2022
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