Канчельскис: лучше провести Суперкубок в Казани, потому что у них команда вылетела

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России.

«В Петербурге проходило много хороших и интересных матчей — там и сборная играла. Поэтому лучше в Казани или Нижнем Новгороде — эти города не проводили знаковые события.



Лучше всего в Казани, потому что у них команда вылетела, и для них важен каждый футбол, чтобы поддержать «Рубин» и казанских болельщиков», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Спартак» сыграет в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на 9 июля, а место проведения матча за Суперкубок будет объявлено позднее.



Решение о месте проведения Суперкубка России будет принято бюро исполкома РФС до конца текущей недели. На то, чтобы провести матч, претендуют три города — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. При принятии решения анализируется ряд факторов, в том числе финансовая модель мероприятия.