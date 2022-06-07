Джан Пьеро Гасперини: не собираюсь уходить из «Аталанты»
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини опроверг информацию о скором увольнении из клуба.
«Я читал новости о скором увольнении. Слова часто перевирают. Я не собираюсь уходить из команды. Не нужно говорить за меня. Нам нужно прояснить будущее», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.
«Аталанта» в 38 матчах набрала 59 очков и заняла восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Италии в минувшем сезоне стал «Милан», набравший 86 очков.
Напомним, действующий контракт Гасперини с «Аталантой» рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что Гасперини на посту главного тренера клуба из Бергамо могут сменить наставник «Торино» Иван Юрич и тренер «Вероны» Игор Тудор.
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