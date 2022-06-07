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Гасперини может объявить об уходе из «Аталанты» в ближайшее время

Гасперини может объявить об уходе из «Аталанты» в ближайшее время
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Главный тренер Джан Пьеро Гасперини в ближайшее время может покинуть «Аталанту», сообщает Sport Mediaset. По информации источника, 7 июня специалист проведет пресс-конференцию. На ней он может объявить о том, что подает в отставку.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» рассматривает главного тренера «Торино» Ивана Юрича, а также наставника «Вероны» Игора Тудора как потенциальных сменщиков Джан Пьеро Гасперини во главе бергамасков.

В конце 2021 года 64-летний Джан Пьеро Гасперини продлил контракт с «Аталантой» до 2024 года. В феврале 2022 года американский бизнесмен Стивен Пальюка приобрел долю в уставном капитале «Аталанты», впоследствии в клубе сменилось руководство. Сообщалось, что в связи с этими событиями главный тренер «Аталанты» допустил, что может покинуть свой пост. По информации источника, руководство клуба находится в поисках кандидата на замену итальянскому специалисту.

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