Мостовой: Суперкубок лучше проводить в городах, где «Спартак» и «Зенит» не играют

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России — 2022.

«Матч за Суперкубок надо проводить или в Казани, или в Нижнем Новгороде. Да, в Петербурге один из самых больших стадионов, но играет же «Зенит» со «Спартаком». Лучше проводить Суперкубок в городах, где эти команды не играют. И Казань, и Нижний Новгород хорошо подходят: стадионы и условия хорошие. Между Казанью и Новгородом разницы не вижу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее московский «Спартак» направил в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках».