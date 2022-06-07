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Мостовой: Суперкубок лучше проводить в городах, где «Спартак» и «Зенит» не играют

Мостовой: Суперкубок лучше проводить в городах, где «Спартак» и «Зенит» не играют
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России — 2022.

«Матч за Суперкубок надо проводить или в Казани, или в Нижнем Новгороде. Да, в Петербурге один из самых больших стадионов, но играет же «Зенит» со «Спартаком». Лучше проводить Суперкубок в городах, где эти команды не играют. И Казань, и Нижний Новгород хорошо подходят: стадионы и условия хорошие. Между Казанью и Новгородом разницы не вижу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее московский «Спартак» направил в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках».

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