«Спартак» хочет свои условия в игре с «Зенитом» за Суперкубок. Но кто на такое согласится?

Финал Кубка России в «Лужниках» – восторг. И так написали не только мы, а так решили вы в комментариях под текстами об очень насыщенном и красивом матче между «Динамо» и «Спартаком».
Заполненный самый большой стадион страны, вдохновляющий масштабами на шоу. Отсылки к большим событиям этого футбольного поля. Просто удобная логистика для жителей страны, где большинство маршрутов ведут всё равно через Москву.
Большой футбольный праздник многим захотелось повторить именно в «Лужниках». Особенно московскому «Спартаку», который предложил провести матч за Суперкубок с «Зенитом» именно там. А также перенести игру на 16 июля, так как, по заявлению клуба, из-за кубкового финала «Спартак» закончил сезон позже, чем «Зенит». И пригласить на матч иностранных арбитров.
«Лужники», матч финала Кубка России
Фото: rfs.ru
Но сконцентрируемся на Суперкубке и «Лужниках». Реально ли это и что именно предложил «Спартак»?
О чём просит «Спартак»?
1 июня клуб направил письмо с подписью генерального директора Евгения Мележикова на имя президентов РФС и РПЛ Дюкова и Хачатурянца. Внутри письма – предложения по Суперкубку. В том числе там сказано, что наилучшим местом для проведения финала клуб считает самый большой стадион страны – «Лужники».
Причины написания письма объяснил Дмитрий Зеленов, глава пресс-службы красно-белых. Ниже – ответ на каждый из пунктов. «Лужники» + дата матча + иностранные арбитры.
- Это произошло на фоне слухов о том, что игру планируют провести в Санкт-Петербурге.
- Учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд.
- Во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства.
«Спартак» — «Зенит»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
«Ждали ответа от руководства РФС и РПЛ напрямую, но, вероятно, было решено сначала открыть общественную дискуссию на эту тему, раз письмо попало в широкий доступ. Надеемся, наши аргументы будут услышаны», – сказал Зеленов.
Где ещё могут провести Суперкубок?
Официальной информации пока нет, но в медиа и среди спортивных журналистов звучат два варианта: Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород.
Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что этим городом будет Казань. А генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сказал, что их стадион претендует на финал и что есть и другие претенденты.
С точки зрения логистики – Нижний Новгород лучше всего подходит болельщикам из Москвы и Санкт-Петербурга. А вот вариант с «Лужниками» – как раз из послания «Спартака».
«Лужники». Подходит ли этот вариант?
Так как точная дата матча неизвестна, то сказать об этом сложно.
Лидируют пока два варианта: что игра пройдёт 9 июля (в медиа выигрывает эта версия) или же 16-го (как об этом просит «Спартак»).
Однако на близкие к ним даты в «Лужниках» стоят концерты. А значит, ожидается высокая нагрузка на газон и проведение матча в эти дни может быть проблематичным.
- 2 июля – «Руки Вверх».
- 15 июля – Григорий Лепс (и речь не про исполнение гимна перед матчем).
Григорий Лепс поёт перед финалом Кубка России
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
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Суперкубок в «Лужниках» – действительно красиво. Но одновременно спорно – Санкт-петербургский клуб не захочет играть в городе соперника, а РФС давно и последовательно выступает против приглашения иностранных судей к обслуживанию матчей. Да и есть сомнения, что в нынешней политической обстановке к нам поедут иностранные арбитры. Так что условия «Спартака» выглядят невыполнимыми. А пойдут ли на них – скоро узнаем.
- 2 июня 2022
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