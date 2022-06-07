Фонсека может возглавить «Лилль»

Бывший главный тренер«Ромы» Паулу Фонсека может стать тренером французского клуба. Об этом сообщает сообщает RMC Sport.



По информации источника, португалец может возглавить «Лилль». Стороны уже начали переговоры, но пока не дошли до конкретики. Сам специалист заинтересован в работе в Европе и во французском клубе в частности, поэтому и неоднократно отказывал клубам из Северной и Южной Америки.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что, помимо Даниэля Фарке, «Краснодар» рассматривал на пост главного тренера и Фонсеку. Предыдущим место работы Фонсека была итальянская «Рома», которую он тренировал с 2019 по 2021 год. Также в карьере специалиста были украинский «Шахтёр», португальские «Брага», «Пасуш де Феррейра» и «Порту».