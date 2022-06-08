Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 8 июня

Сегодня, 8 июня, состоятся матчи 1-го и 2-го туров группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лиге А и Лиге В.



Лига А (группа 4)

Бельгия — Польша (Брюссель, 21:45 мск);

Уэльс — Нидерланды (Кардифф, 21:45 мск);

Лига В (группа 1)

Ирландия — Украина (Дублин, 21:45 мск);

Шотландия — Армения (Глазго, 21:45 мск).

Напомним, после 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА лидером группы 4 Лиги А является сборная Нидерландов, набравшая 3 очка. Второе место занимает Польша (3), на третьей строчке Уэльс (0). Замыкает квартет бельгийская национальная команда (0). Группу 1 Лиги В возглавляет Армения (3), на четвёртом месте Ирландия (0). Сборные Шотландии и Украины ещё не выступали в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА.