Кейн прокомментировал свой 50-й гол за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал свой юбилейный, 50-й гол за национальную команду, который он забил в ворота сборной Германии (1:1) в матче второго тура Лиги наций УЕФА.



«Я люблю забивать, особенно за национальную сборную. Радуюсь всякий раз, когда получается помочь команде, ведь это самое главное.

Нам было важно проявить волю, характер и добиться приемлемого результата. Мы играли против очень сильной сборной. Этот результат является свидетельством того, где мы сейчас находимся как команда», — цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

Напомним, в минувшем сезоне Кейн принял участие в 50 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 10 результативными передачами.