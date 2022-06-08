Кейн прокомментировал свой 50-й гол за сборную Англии
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал свой юбилейный, 50-й гол за национальную команду, который он забил в ворота сборной Германии (1:1) в матче второго тура Лиги наций УЕФА.
«Я люблю забивать, особенно за национальную сборную. Радуюсь всякий раз, когда получается помочь команде, ведь это самое главное.
Нам было важно проявить волю, характер и добиться приемлемого результата. Мы играли против очень сильной сборной. Этот результат является свидетельством того, где мы сейчас находимся как команда», — цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.
Напомним, в минувшем сезоне Кейн принял участие в 50 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 10 результативными передачами.
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