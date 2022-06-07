Главный матч дня в Лиге Наций! Германия возьмёт у Англии реванш за Евро? LIVE

Всем привет! Несмотря на межсезонье в большинстве клубных лиг мира, вечера классного футбола продолжаются. В Лиге наций первые туры идут практически в режиме нон-стоп. И каждый игровой день содержит классные афиши. Сегодня, 7 июня, самый статусный матч дня пройдёт на величественной «Альянц-Арене» в Мюнхене. Германия — Англия — это интригующе всегда и везде, даже в лишённом турнирной подоплёки товарняке. К топам неизменно повышенное внимание. А здесь и сейчас команды ещё и полны спортивной мотивации. Победить на старте не смогли ни одни, ни другие. И если немцы сделали ничью на поле чемпионов Европы, итальянцев, то британцы проиграли в Венгрии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Англия. Присоединяйтесь!
Как завершится матч Германия — Англия? Опрос
❓ Ну так что, реваншируется бундестим или не в этот раз?
Как Германия и Англия играли раньше
⚔️ У Германии с Англией очень длинная и насыщенная история взаимоотношений на поле. Впервые они сразились больше века назад, в 1908 году (5:1 в пользу «родоначальников»). По количеству побед британцы ведут в этом споре 17:15 (ещё 5 матчей завершились вничью). В их же пользу завершился и последний — на Евро-2020. Для немцев это дополнительный мотивирующий фактор.
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