В Нидерландах протестируют новые правила с чистым временем, аутами ногами и многим другим

Пресс-служба Королевской федерации футбола Нидерландов в своей колонке на официальном сайте объявила о старте пилотного проекта с сезона-2023/2024 во втором дивизионе с новыми правилами игры в футбол.

Основные нововведения в правила заключаются в следующем:

Ауты можно вбрасывать ногами и сразу начать дриблинг из-за боковой. Штрафные можно разыгрывать с ведения мяча. Жёлтая карточка – это удаление на пять минут. Бесконечное количество замен. Чистое игровое время – два тайма по 30 минут.

Данные изменения в правилах игры уже были опробованы в Нидерландах с 2017 года в любительском футболе. Отмечается что эти нововведения должны сделать игру быстрее, зрелищнее, честнее и привлекательнее.

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