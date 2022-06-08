В Нидерландах протестируют новые правила с чистым временем, аутами ногами и многим другим
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Пресс-служба Королевской федерации футбола Нидерландов в своей колонке на официальном сайте объявила о старте пилотного проекта с сезона-2023/2024 во втором дивизионе с новыми правилами игры в футбол.
Основные нововведения в правила заключаются в следующем:
- Ауты можно вбрасывать ногами и сразу начать дриблинг из-за боковой.
- Штрафные можно разыгрывать с ведения мяча.
- Жёлтая карточка – это удаление на пять минут.
- Бесконечное количество замен.
- Чистое игровое время – два тайма по 30 минут.
Данные изменения в правилах игры уже были опробованы в Нидерландах с 2017 года в любительском футболе. Отмечается что эти нововведения должны сделать игру быстрее, зрелищнее, честнее и привлекательнее.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?
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