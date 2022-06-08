Саутгейт: перед матчем я сказал парням, что топ-команда не может проиграть 2 матча подряд

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался после матча 2-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Германии (1:1).
«Хорошо, что мы отыгрались, иначе мы бы в себе разочаровались. Перед матчем я сказал игрокам, что мы топ-команда и не можем проиграть два матча подряд, а они отреагировали должным образом.
Думаю, в целом мы полностью заслужили ответный гол. В противостоянии приняли участие семь-восемь человек, игравших в полуфинале чемпионата мира — они важны для нас», – цитирует Саутгейта The Guadrian.
Напомним, немцы открыли счёт в матче на 51-й минуте — отличился Йонас Хофман. Кай Хаверц отдал пас на Йозуа Киммиха, который передачей нашёл в штрафной Хофмана. Йонас принял и пробил по воротам — мяч от руки Джордана Пикфорда влетел в сетку. На 88-й минуте Гарри Кейн восстановил равенство на табло, реализовав пенальти.
- 8 июня 2022
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