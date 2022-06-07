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Гол Кейна на 88-й минуте принёс Англии ничью в матче Лиги наций с Германией

Гол Кейна на 88-й минуте принёс Англии ничью в матче Лиги наций с Германией
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Сегодня, 7 июня, проходил матч второго тура Лиги наций в рамках группы А3 между Германией и Англией. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена», свисток арбитра зафиксировал ничью со счётом 1:1.

Хозяева открыли счёт в матче на 51-й минуте — отличился Йонас Хофман. Кай Хаверц отдал пас на Йозуа Киммиха, который передачей нашёл в штрафной Хофмана. Йонас принял и пробил по воротам — мяч от руки Джордана Пикфорда влетел в сетку. На 88-й минуте Гарри Кейн восстановил равенство на табло, реализовав пенальти.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Германией и Англией выступают сборные Венгрии и Италии, которые сегодня сыграли свой матч.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 2-й тур
07 июня 2022, вторник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
Англия
1:0 Хофман – 50'   1:1 Кейн – 88' (пен)
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