Гол Кейна на 88-й минуте принёс Англии ничью в матче Лиги наций с Германией

Сегодня, 7 июня, проходил матч второго тура Лиги наций в рамках группы А3 между Германией и Англией. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена», свисток арбитра зафиксировал ничью со счётом 1:1.

Хозяева открыли счёт в матче на 51-й минуте — отличился Йонас Хофман. Кай Хаверц отдал пас на Йозуа Киммиха, который передачей нашёл в штрафной Хофмана. Йонас принял и пробил по воротам — мяч от руки Джордана Пикфорда влетел в сетку. На 88-й минуте Гарри Кейн восстановил равенство на табло, реализовав пенальти.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Германией и Англией выступают сборные Венгрии и Италии, которые сегодня сыграли свой матч.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.