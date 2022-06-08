Ирландия — Украина: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 8 июня, состоится матч второго тура Лиги наций в рамках группы B1 между Ирландией и Украиной. Команды будут играть на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Ирландией и Украиной выступают сборные Шотландии и Армении, которые также сыграют сегодня. Подопечные Александра Петракова не сыграли ни одного матча в этом розыгрыше Лиги наций.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.