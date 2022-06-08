Капитан ФК «СКА-Хабаровск» покинул клуб и должен перейти в одну из команд РПЛ

Капитан ФК «СКА-Хабаровск» Ираклий Квеквескири покинул клуб и должен пополнить состав одной из команд Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт хабаровского клуба.

В сообщении отмечается, что Квеквескири получил предложение от одного из клубов РПЛ и обратился в клуб с просьбой отпустить его. Руководство «СКА-Хабаровск» пошло навстречу 32-летнему футболисту и отпустило его в другую команду.

Ираклий Квеквескири выступал за «СКА-Хабаровск» с лета 2018 года. За это время он провёл за клуб 126 матчей, забил семь мячей и сделал восемь результативных передач. ФК «СКА-Хабаровск» поблагодарил Ираклия за четыре сезона, проведённых в клубе, и пожелал успешного дебюта в Российской Премьер-Лиге в новом сезоне.