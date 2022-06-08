Вратарь Антони Лопеш продлил контракт с «Лионом»
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Голкипер «Лиона» Антони Лопеш продлил контракт с французским клубом до 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт «Лиона».
Португальский вратарь выступает за «Лион» на протяжении всей карьеры. Он дебютировал в составе французского клуба в 2012 году. За 10 лет в клубе Антони Лопеш провёл 419 матчей и занимает шестое место в истории «Лиона» по количеству проведённых встреч.
Отметим, что ранее появлялась информация о том, что главный тренер «Лиона» Петер Бош не видит Антони Лопеша основным вратарём клуба и хочет пригласить игрока «Аякса» Андре Онану. Однако продление контракта с ветераном «Лиона» спустя всего год после этих сообщений означает, что французский клуб взял курс на построение команды из доморощенных игроков.
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