Вратарь Антони Лопеш продлил контракт с «Лионом»

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш продлил контракт с французским клубом до 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт «Лиона».

Португальский вратарь выступает за «Лион» на протяжении всей карьеры. Он дебютировал в составе французского клуба в 2012 году. За 10 лет в клубе Антони Лопеш провёл 419 матчей и занимает шестое место в истории «Лиона» по количеству проведённых встреч.

Отметим, что ранее появлялась информация о том, что главный тренер «Лиона» Петер Бош не видит Антони Лопеша основным вратарём клуба и хочет пригласить игрока «Аякса» Андре Онану. Однако продление контракта с ветераном «Лиона» спустя всего год после этих сообщений означает, что французский клуб взял курс на построение команды из доморощенных игроков.