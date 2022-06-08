Саутгейт — о 50-м голе Кейна за сборную Англии: исполнение было невероятным

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Германией (1:1) высказался о достижении нападающего Гарри Кейна. Напомним, форвард забил 50-й гол за сборную Англии в этой встрече.
«То, что Кейн забил 50 голов, стало главной темой после матча. Но вся его игра, его борьба на поле, его действия в атаке — всё это было исключительно. Гарри из тех футболистов, которые могут в один момент переломить ход встречи. Его исполнение было невероятным. Особенно, учитывая давление, которое он испытывал», — приводит слова Саутгейта BeSoccer.
На счету Кейна стало 50 голов за сборную Англии и по этому показателю он обошёл легендарного Бобби Чарльтона, став вторым бомбардиром в истории национальной команды. При этом Гарри потребовался 71 матч на 50 забитых мячей, а Чарльтону – 106 встреч на 49 голов. Рекордсменом же является экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни с 53 голами в 119 матчах.
Гол Кейна на 88-й минуте принёс Англии ничью в матче Лиги наций с Германией
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 8 июня 2022
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:44
-
11:41
-
11:32
-
11:25
-
11:24
-
11:07
-
11:03
-
10:57
-
10:45
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:20
-
10:14
-
10:08
-
10:07
-
10:00
-
09:48
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
08:34
-
06:55
-
04:35
-
04:24