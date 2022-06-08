Саутгейт — о 50-м голе Кейна за сборную Англии: исполнение было невероятным

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Германией (1:1) высказался о достижении нападающего Гарри Кейна. Напомним, форвард забил 50-й гол за сборную Англии в этой встрече.



«То, что Кейн забил 50 голов, стало главной темой после матча. Но вся его игра, его борьба на поле, его действия в атаке — всё это было исключительно. Гарри из тех футболистов, которые могут в один момент переломить ход встречи. Его исполнение было невероятным. Особенно, учитывая давление, которое он испытывал», — приводит слова Саутгейта BeSoccer.



На счету Кейна стало 50 голов за сборную Англии и по этому показателю он обошёл легендарного Бобби Чарльтона, став вторым бомбардиром в истории национальной команды. При этом Гарри потребовался 71 матч на 50 забитых мячей, а Чарльтону – 106 встреч на 49 голов. Рекордсменом же является экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни с 53 голами в 119 матчах.

Гол Кейна на 88-й минуте принёс Англии ничью в матче Лиги наций с Германией

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