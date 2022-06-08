Суд приступил к рассмотрению дела против Блаттера и Платини о мошенничестве

Швейцарский суд города Беллинцона начал рассмотрение дела бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главы УЕФА Мишеля Платини, сообщается на официальном сайте суда.
Напомним, Блаттеру и Платини были предъявлены обвинения в мошенничестве в ноябре прошлого года. В частности, суд рассмотрит эпизод с платежом в размере 2 млн швейцарских франков, организованным Блаттером для выплаты Платини в 2011 году. Генеральная прокуратура считает, что платёж был произведён без законных оснований и нанёс ущерб активам ФИФА. Блаттер и Платини утверждали, что платёж был согласован устно в качестве оплаты работы Платини в роли консультанта с 1998 по 2002 год.
Ожидается, что оглашение приговора состоится 8 июля. Блаттеру и Платини грозит до пяти лет лишения свободы или крупный денежный штраф.
- 8 июня 2022
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