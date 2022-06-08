Доннарумма: Италии была очень нужна победа над Венгрией
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал о важности победы в матче с Венгрией (2:1) в Лиге наций.
«Нам нужно было в любом случае побеждать Венгрию. Мы должны были обнулить всё и начать с чистого листа. Спасибо новым игрокам, которые нам сильно помогли. Главное — продолжать в том же духе», — цитирует Доннарумму пресс-служба УЕФА.
Напомним, на 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Италии Николо Барелла. На 45-й минуте хавбек Лоренцо Пеллегрино упрочил преимущество хозяев в счёте. На 61-й минуте защитник сборной Италии Джанлука Манчини отправил мяч в собственные ворота и сократил отставание венгров.
Сборная Италии не выступит на грядущем чемпионате мира в Катаре. Итальянцы пропустят второй мундиаль подряд.
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