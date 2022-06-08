Экс-президент «Локомотива» раскритиковал клуб за покупку бразильца Фассона

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал московский клуб за покупку бразильского защитника Лукаса Фассона.
«Атлетико Паранаэнсе» знаменит тем, что часто продаёт молодых бразильцев. Сумма трансфера в € 2,25 — это неплохо. Покупка перспективная. Однако тем самым мы закрываем путь своим молодым. Неизвестно, будет ли он мастером в будущем или нет.
Если ты покупаешь иностранца, то это должен быть игрок, зарекомендовавший себя. Тем более бразильцы очень тяжело адаптируются к нашим условиям! Хотя всё и зависит от индивидуальных качеств футболистов, но я считаю такую политику неперспективной! Я не очень доволен такими трансферами. Есть своя школа и молодёжка — вот их надо поднимать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 8 июня 2022
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