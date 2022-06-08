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Экс-президент «Локомотива» раскритиковал клуб за покупку бразильца Фассона

Экс-президент «Локомотива» раскритиковал клуб за покупку бразильца Фассона
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал московский клуб за покупку бразильского защитника Лукаса Фассона.

«Атлетико Паранаэнсе» знаменит тем, что часто продаёт молодых бразильцев. Сумма трансфера в € 2,25 — это неплохо. Покупка перспективная. Однако тем самым мы закрываем путь своим молодым. Неизвестно, будет ли он мастером в будущем или нет.

Если ты покупаешь иностранца, то это должен быть игрок, зарекомендовавший себя. Тем более бразильцы очень тяжело адаптируются к нашим условиям! Хотя всё и зависит от индивидуальных качеств футболистов, но я считаю такую политику неперспективной! Я не очень доволен такими трансферами. Есть своя школа и молодёжка — вот их надо поднимать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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