В Лиге наций забили блестящий гол в падении через себя. Видео

7 июня во втором туре группового этапа Лиги наций КОНКАКАФ свой матч проводили сборные Гайаны и Бермудских островов. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.
На 42-й минуте матча защитник Бермудских островов Данте Леверок забил блестящий гол в падении через себя. Сборная Гайаны выбила мяч из своей штрафной, но первым на подборе оказался один из бермудских игроков. Последовал навес на защитника, который точным ударом в дальний угол сравнял счёт в матче. Правда, его сборной это не помогло. В компенсированное к первому тайму время Гайана вырвала победу.
Просмотреть видео забитого мяча можно на YouTube-канале Concacaf.
Данте Леверок известен своими выступлениями в Европе. Он поиграл в чемпионате Эстонии за «Нарву-Транс» и в первенстве Ирландии за «Слиго Роверс».
- 8 июня 2022
-
19:46
-
19:42
-
19:34
-
19:26
-
19:15
-
19:05
-
19:00
-
18:54
-
18:37
-
18:23
-
18:08
-
18:07
-
17:50
-
17:48
-
17:38
-
17:34
-
17:28
-
17:23
-
17:16
-
17:08
-
16:59
-
16:58
-
16:43
-
16:42
-
16:38
-
16:33
-
16:23
-
16:22
-
16:16
-
16:04
-
16:01
-
16:01
-
16:01
-
15:53
-
15:51