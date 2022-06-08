В Лиге наций забили блестящий гол в падении через себя. Видео

7 июня во втором туре группового этапа Лиги наций КОНКАКАФ свой матч проводили сборные Гайаны и Бермудских островов. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.



На 42-й минуте матча защитник Бермудских островов Данте Леверок забил блестящий гол в падении через себя. Сборная Гайаны выбила мяч из своей штрафной, но первым на подборе оказался один из бермудских игроков. Последовал навес на защитника, который точным ударом в дальний угол сравнял счёт в матче. Правда, его сборной это не помогло. В компенсированное к первому тайму время Гайана вырвала победу.

Просмотреть видео забитого мяча можно на YouTube-канале Concacaf.

Данте Леверок известен своими выступлениями в Европе. Он поиграл в чемпионате Эстонии за «Нарву-Транс» и в первенстве Ирландии за «Слиго Роверс».