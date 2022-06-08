Видеообзоры матчей Босния и Герцеговина — Румыния и Люксембург — Фарерские острова в ЛН

Вчера, 7 июня, состоялся матч второго тура Лиги наций в рамках группы B3 между Боснией и Герцеговиной и Румынией. Команды играли на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина). Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол на 68-й минуте забил игрок сборной Боснии и Герцеговины Смаил Превляк.

Сборная Боснии и Герцеговины переиграла Румынию в Лиге наций:

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В матче группы С1 сборная Фарерских островов на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне (Фарерские острова) принимала сборную Люксембурга. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте матча с пенальти забил нападающий Люксембурга Жерсон Родригеш.

Люксембург обыграл Фарерские острова в матче Лиги наций:

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