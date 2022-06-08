Вратарь «Уфы» Беленов: если «Факел» вышел — он и должен играть в РПЛ

Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о ситуации с возможным недопуском «Факела» в Российскую Премьер-Лигу. Ранее появилась информация, что, если воронежский клуб не получит разрешение, его место займут уфимцы, которые вылетели в стыковых матчах.



«Я не знаю, как там всё распределяется. Решать РФС. Согласен, что должен быть спортивный принцип. Если «Факел» вышел — он и должен играть в РПЛ. Может быть, там какие-то уступки сделают по поводу стадиона. Спорт — он для того и спорт, что есть победитель, а есть проигравший. Плюс Воронеж — это соседний город с моим родным Белгородом. Там очень любят футбол. Там даже на вторую лигу приходили по 18 тысяч. Для Воронежа это будет круто», — цитирует Александра Беленова «Матч ТВ».

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