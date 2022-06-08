Ловчев — «Спартаку»: приезжайте в Питер и обыграйте «Зенит» в Суперкубке! Другого пути нет
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с проведением матча Суперкубка России, в котором московский клуб сыграет с «Зенитом». Ранее появилась информация, что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге.
«Бойкот Суперкубка? Я могу что угодно допустить при правлении сегодняшнего руководства «Спартака». Но это же глупость! То, где будет проходить матч, определяет не один конкретный человек: Миллер или кто-то другой. Всё это определяет РФС. Да, наверное для «Спартака» не очень хорошо, если игра пройдёт в Питере. Значит, приезжайте в Питер и обыграйте «Зенит» в Суперкубке! Вот и всё. Другого пути нет», — сказал Евгений Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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