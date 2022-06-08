Гендиректор «Зенита» Медведев высказался о будущем Семака в клубе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем главного тренера Сергея Семака в клубе.



«Есть полная ясность в вопросе подписания нового трёхлетнего контракта. Клуб максимально близок к его подписанию с Сергеем Семаком. Контракт, предполагается, будет подписан в первые дни тренировочного сбора», — цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».



Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что Алексей Миллер сообщил ему о том, что у Семака предусмотрен один год продления по действующему соглашению, но «Зенит» готовит трёхлетний контракт для своего главного тренера.



За четыре года под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл четыре титула чемпиона России, а также Кубок страны и два Суперкубка. Высшим достижением в еврокубках при Сергее Семаке стал выход в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2018/2019.

Новость по теме В «Зените» сообщили о намерении предложить Сергею Семаку трёхлетний контракт