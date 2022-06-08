Гендиректор «Зенита» Медведев высказался о будущем Семака в клубе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем главного тренера Сергея Семака в клубе.
«Есть полная ясность в вопросе подписания нового трёхлетнего контракта. Клуб максимально близок к его подписанию с Сергеем Семаком. Контракт, предполагается, будет подписан в первые дни тренировочного сбора», — цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что Алексей Миллер сообщил ему о том, что у Семака предусмотрен один год продления по действующему соглашению, но «Зенит» готовит трёхлетний контракт для своего главного тренера.
За четыре года под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл четыре титула чемпиона России, а также Кубок страны и два Суперкубка. Высшим достижением в еврокубках при Сергее Семаке стал выход в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2018/2019.
- 8 июня 2022
-
22:33
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:14
-
21:50
-
21:43
-
21:39
-
21:21
-
21:17
-
21:06
-
21:02
-
20:39
-
20:30
-
20:21
-
20:10
-
20:05
-
19:46
-
19:42
-
19:34
-
19:26
-
19:15
-
19:05
-
19:00
-
18:54
-
18:37
-
18:23
-
18:08
-
18:07
-
17:50
-
17:48
-
17:38
-
17:34
-
17:28
-
17:23