Нидерланды переиграли Уэльс в Лиге наций. Два мяча были забиты на последних минутах

8 июня сборная Уэльса принимала национальную команду Нидерландов во втором туре группы 4 Лиги A в Лиге наций. Встреча проходила на стадионе «Кардифф Сити» в городе Кардифф (Уэльс). Она завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В первом тайме зрители на трибунах не увидели забитых мячей. Первый гол на 50-й минуте встречи забила сборная Нидерландов. Своим шансом воспользовался полузащитник Тён Копмейнерс. Результативную передачу на него оформил полузащитник Йерди Схаутен. Но в компенсированное ко второму тайму время Рис Норрингтон-Дэвис сравнял счёт. И всё-таки на 94-й минуте окончательный счёт установил нападающий Ваут Вегорст.
Сборная Нидерландов набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 4 Лиги A в Лиге наций. Национальная команда Уэльса (0) – на последней позиции.
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