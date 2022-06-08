Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нидерланды переиграли Уэльс в Лиге наций. Два мяча были забиты на последних минутах

Нидерланды переиграли Уэльс в Лиге наций. Два мяча были забиты на последних минутах
Комментарии

8 июня сборная Уэльса принимала национальную команду Нидерландов во втором туре группы 4 Лиги A в Лиге наций. Встреча проходила на стадионе «Кардифф Сити» в городе Кардифф (Уэльс). Она завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В первом тайме зрители на трибунах не увидели забитых мячей. Первый гол на 50-й минуте встречи забила сборная Нидерландов. Своим шансом воспользовался полузащитник Тён Копмейнерс. Результативную передачу на него оформил полузащитник Йерди Схаутен. Но в компенсированное ко второму тайму время Рис Норрингтон-Дэвис сравнял счёт. И всё-таки на 94-й минуте окончательный счёт установил нападающий Ваут Вегорст.

Сборная Нидерландов набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 4 Лиги A в Лиге наций. Национальная команда Уэльса (0) – на последней позиции.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 2-й тур
08 июня 2022, среда. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
1 : 2
Нидерланды
0:1 Копмейнерс – 50'   1:1 Норрингтон-Дэвис – 90+2'   1:2 Вегорст – 90+4'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022