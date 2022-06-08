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Украина обыграла в гостях Ирландию в матче Лиги наций

Украина обыграла в гостях Ирландию в матче Лиги наций
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Сегодня, 8 июня, на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) в рамках 2-го тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Ирландии принимала соперника по Лиге В группе 1 — национальную команду Украины. Гости одержали победу — 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 47-й минуте отличился украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Обслуживала встречу словацкая бригада арбитров, которую возглавлял Филип Глова. Ему помогали ассистенты Адам Еккель и Даниэл Полачек. Резервным рефери выступал Михал Оценаш.

Помимо Ирландии и Украины, в Лиге В группе 1 выступают национальные команды Армении и Шотландии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 2-й тур
08 июня 2022, среда. 21:45 МСК
Ирландия
Окончен
0 : 1
Украина
0:1 Цыганков – 47'
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