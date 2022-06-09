Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 9 июня

Сегодня, 9 июня, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лигах A, B, C, D.



Лига А (группа 2)

Швейцария – Испания (Каруж, 21:45 мск – текстовая онлайн-трансляция);



Португалия – Чехия (Лиссабон, 21:45 мск – текстовая онлайн-трансляция);



Лига В (группа 4)



Норвегия – Словения (Осло, 21:45 мск);



Швеция – Сербия (Стокгольм, 21:45 мск);



Лига С (группа 2)



Греция – Кипр (Волос, 21:45 мск);



Косово – Северная Ирландия (Приштина, 21:45 мск);



Лига С (группа 4)



Северная Македония – Грузия (Скопье, 21:45 мск);



Гибралтар – Болгария (Гибралтар, 21:45 мск);



Лига D (группа 2)



Мальта – Эстония (Та-Кали, 21:45 мск).



Напомним, лидером Лиги А группы 2 является сборная Португалии. Лигу В группу 4 возглавляет национальная команда Норвегии. В Лиге С группы 2 первую строчку занимает Греция, а в группе 4 Грузия – первая. Мальта является первой сборной в Лиге D группы 2.