Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 9 июня

Сегодня, 9 июня, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лигах A, B, C, D.
Лига А (группа 2)
Швейцария – Испания (Каруж, 21:45 мск – текстовая онлайн-трансляция);
Португалия – Чехия (Лиссабон, 21:45 мск – текстовая онлайн-трансляция);
Лига В (группа 4)
Норвегия – Словения (Осло, 21:45 мск);
Швеция – Сербия (Стокгольм, 21:45 мск);
Лига С (группа 2)
Греция – Кипр (Волос, 21:45 мск);
Косово – Северная Ирландия (Приштина, 21:45 мск);
Лига С (группа 4)
Северная Македония – Грузия (Скопье, 21:45 мск);
Гибралтар – Болгария (Гибралтар, 21:45 мск);
Лига D (группа 2)
Мальта – Эстония (Та-Кали, 21:45 мск).
Напомним, лидером Лиги А группы 2 является сборная Португалии. Лигу В группу 4 возглавляет национальная команда Норвегии. В Лиге С группы 2 первую строчку занимает Греция, а в группе 4 Грузия – первая. Мальта является первой сборной в Лиге D группы 2.
- 9 июня 2022
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