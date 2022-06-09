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Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 9 июня

Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 9 июня
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Сегодня, 9 июня, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лигах A, B, C, D.

Лига А (группа 2)

Швейцария – Испания (Каруж, 21:45 мск – текстовая онлайн-трансляция);

Португалия – Чехия (Лиссабон, 21:45 мск – текстовая онлайн-трансляция);

Лига В (группа 4)

Норвегия – Словения (Осло, 21:45 мск);

Швеция – Сербия (Стокгольм, 21:45 мск);

Лига С (группа 2)

Греция – Кипр (Волос, 21:45 мск);

Косово – Северная Ирландия (Приштина, 21:45 мск);

Лига С (группа 4)

Северная Македония – Грузия (Скопье, 21:45 мск);

Гибралтар – Болгария (Гибралтар, 21:45 мск);

Лига D (группа 2)

Мальта – Эстония (Та-Кали, 21:45 мск).

Напомним, лидером Лиги А группы 2 является сборная Португалии. Лигу В группу 4 возглавляет национальная команда Норвегии. В Лиге С группы 2 первую строчку занимает Греция, а в группе 4 Грузия – первая. Мальта является первой сборной в Лиге D группы 2.

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