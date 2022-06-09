Лапорта: нам удалось воскресить «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта проанализировал ситуацию в клубе.



«Когда я вернулся в «Барселону», то клуб был клинически мёртв, а теперь мы в Лиге чемпионов. 16 июня мы проведём встречу для обсуждения экономической ситуации, которая остаётся очень непростой.



Когда мы только начали работу, клуб был не в силах погасить долги за долгий период. Это было ужасное состояние. Но нам удалось воскресить «Барселону». Мы проделали путь до попадания в Лигу чемпионов», — цитирует Лапорту CalcioNews24.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Напомним, прошлый сезон «Барселона» завершила на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, уступив в борьбе за чемпионство мадридскому «Реалу».