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Лапорта: нам удалось воскресить «Барселону»

Лапорта: нам удалось воскресить «Барселону»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта проанализировал ситуацию в клубе.

«Когда я вернулся в «Барселону», то клуб был клинически мёртв, а теперь мы в Лиге чемпионов. 16 июня мы проведём встречу для обсуждения экономической ситуации, которая остаётся очень непростой.

Когда мы только начали работу, клуб был не в силах погасить долги за долгий период. Это было ужасное состояние. Но нам удалось воскресить «Барселону». Мы проделали путь до попадания в Лигу чемпионов», — цитирует Лапорту CalcioNews24.

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Напомним, прошлый сезон «Барселона» завершила на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, уступив в борьбе за чемпионство мадридскому «Реалу».

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