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Карраско — о победе над Польшей: мы знали, что нужно делать

Карраско — о победе над Польшей: мы знали, что нужно делать
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Полузащитник сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско прокомментировал результат матча с Польшей (6:1) в Лиге наций.

«Мы пересмотрели матч, проигранный Нидерландам. Сделали выводы из ошибок. Мы хотели, чтобы болельщики продолжали верить в нас. Мы знали, что нужно делать. Я очень счастлив, что мы сумели подарить болельщикам радость. В следующих двух матчах хотим проявить себя ещё лучше», — цитирует Карраско официальный сайт УЕФА.

Напомним, на 28-й минуте счёт открыл нападающий сборной Польши Роберт Левандовски, который откликнулся на передачу полузащитника Себастьяна Шиманьского. Ещё в первом тайме счёт сравнял полузащитник национальной команды Бельгии Аксель Витсель. Затем бельгийцы вышли вперёд усилиями полузащитника Кевина Де Брёйне. А до крупного счёт довёл нападающий Леандро Троссард, который оформил дубль. Окончательный счёт установили полузащитник Леандер Дендонкер и форвард Луа Опенда.

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