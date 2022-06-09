Карраско — о победе над Польшей: мы знали, что нужно делать

Полузащитник сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско прокомментировал результат матча с Польшей (6:1) в Лиге наций.
«Мы пересмотрели матч, проигранный Нидерландам. Сделали выводы из ошибок. Мы хотели, чтобы болельщики продолжали верить в нас. Мы знали, что нужно делать. Я очень счастлив, что мы сумели подарить болельщикам радость. В следующих двух матчах хотим проявить себя ещё лучше», — цитирует Карраско официальный сайт УЕФА.
Напомним, на 28-й минуте счёт открыл нападающий сборной Польши Роберт Левандовски, который откликнулся на передачу полузащитника Себастьяна Шиманьского. Ещё в первом тайме счёт сравнял полузащитник национальной команды Бельгии Аксель Витсель. Затем бельгийцы вышли вперёд усилиями полузащитника Кевина Де Брёйне. А до крупного счёт довёл нападающий Леандро Троссард, который оформил дубль. Окончательный счёт установили полузащитник Леандер Дендонкер и форвард Луа Опенда.
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