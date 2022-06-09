Источник: ФИФА приняла решение отстранить сборную Эквадора от ЧМ-2022

ФИФА 10 июня может объявить решение от отстранении сборной Эквадора от участия на чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщает Tyc Sports.

Также Mundo Deportivo со ссылкой на TV Azteca сообщает, что ФИФА уже приняла решение, что Эквадор не будет участвовать в ЧМ-2022 в Катаре. а его место достанется Чили.

Ранее сообщалось, что у юриста национальной команды Эдуардо Карлеццо есть доказательства того, что защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец, поэтому он не имел права играть за сборную Эквадора. Юрист нашёл свидетельство о рождении Кастильо, в котором указано, что он родился в ноябре 1998 года в колумбийском городе Тумако, а не в Эквадоре.

Финальная стадия ЧМ-2022в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года отпраздновала победу над сборной Хорватии.