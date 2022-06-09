Азар прокомментировал разгромную победу сборной Бельгии в матче с Польшей в Лиге наций

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал победу над национальной командой Польши в матче второго тура Лиги наций. Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

«Лично я очень рад, что смог быть важен для команды, особенно после своего сезона. И игра команды также была отличной. Сейчас для нас как для команды важно сохранить это хорошее выступление в Лиге наций. Лично для меня важно проводить больше минут на поле. Я просто очень рад этому вечеру», — приводи слова Азара официальный сайт УЕФА.

После двух туров сборная Бельгии, набрав 3 очка, находится на втором месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Нидерландов (6). В следующем матче Бельгия встретится с Уэльсом.