Тренер Гаранин — об уходе из «Твери»: к зиме стало понятно, что ничего строиться не будет

Тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин рассказал об уходе из «Твери».

«Кроме арены, всё было на уровне. Питание трёхразовое, заезды в гостиницу, экипировка, автобус раскрасили – это пускай фантик, но свой транспорт тоже важен. А по стадиону… Даже ладно сама арена, ладно эти запахи от производства кормов для собак. Главное было поле – очень травмоопасное. Мы тренировались в лесу на хорошем газоне, но там не было трибун, чтобы проводить матчи.



Из-за чего ушёл? Из-за того, что нельзя было ставить задачи по выходу в ФНЛ. Хотя мы изначально были готовы ждать. Летом у всех были предложения: и у тренерского штаба, и у некоторых футболистов имелись варианты в ФНЛ. Мы все решили остаться, потому что были одним целым. К зиме стало понятно, что ничего строиться не будет. По словам президента клуба, региону это не нужно. Может, наш уход подтолкнёт», — сказал Гаранин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью Вадима Гаранина читайте здесь: