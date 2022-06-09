Красивые голы и разгром со счётом 6:1 — в видеообзоре матча Лиги наций Бельгия — Польша

8 июня сборная Бельгии принимала национальную команду Польши во втором туре группы 4 лиги A в Лиге наций. Встреча проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия) и завершилась волевой победой хозяев поля со счётом 6:1.
Бельгия сокрушила сборную Польши, уступая по ходу матча
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На 28-й минуте счёт открыл нападающий сборной Польши Роберт Левандовски, который откликнулся на передачу полузащитника Себастьяна Шиманьского. Ещё в первом тайме счёт сравнял полузащитник национальной команды Бельгии Аксель Витсель. Затем бельгийцы вышли вперёд усилиями полузащитника Кевина Де Брёйне. А до крупного счёт довёл нападающий Леандро Троссард, который оформил дубль. Окончательный счёт установили полузащитник Леандер Дендонкер и форвард Луа Опенда.
Сборная Бельгии набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы 4 лиги A в Лиге наций. Польша (3) – на третьей позиции.
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