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«Ливерпуль» объявил об уходе четырёх футболистов

«Ливерпуль» объявил об уходе четырёх футболистов
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Футбольный клуб «Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил об уходе четырёх футболистов.

Мерсисайдскую команду покинут голкипер Лорис Кариус, выступавший за «Ливерпуль» с 2016 года, а также нападающий Дивок Ориги, перешедший в стан красных в 2014 году.

Также из «Ливерпуля» уйдут воспитанники Шейи Ожо и Бен Вудбёрн, которые в минувшем сезоне выступали на правах аренды за другие команды.

Все упомянутые ранее игроки покинут стан «Ливерпуля» на правах свободных агентов – их контракты с клубом истекают в конце июня.

Дивок Ориги провёл за «Ливерпуль» 175 матчей и забил 41 гол. На счету Лориса Кариуса 49 матчей за «Ливерпуль» и 47 пропущенных мячей. Молодые Ожо и Вудбёрн успели появиться на поле в составе основной команды мерсисайдцев 13 и 11 раз соответственно.

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Кариус вновь пропустил курьёзный гол. На этот раз в составе «Бешикташа»:

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