Женская Суперлига сезона-2022: расписание матчей 14-го тура
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Сегодня, 10 июня, матчем «Рубин» — «Краснодар» стартует 14-й тур женской Суперлиги сезона-2022. В 12-м туре состоятся следующие пять встреч:
10 июня (пятница)
- «Рубин» — «Краснодар» (Казань, 12:00 мск);
- «Звезда-2005» — «Ростов» (Пермь, 16:00 мск);
- ЦСКА — «Чертаново» (Химки, 16:30 мск);
- «Локомотив» — «Рязань-ВДВ» (Москва, 19:00 мск);
15 июня (среда)
- «Енисей» — «Зенит» (Красноярск, 15:00 мск).
Прямые трансляции матчей ЦСКА — «Чертаново» и «Локомотив» — «Рязань-ВДВ» пройдут на телеканале «Матч Премьер».
Лидером турнирной таблицы женской Суперлиги сезона-2022 является санкт-петербургский «Зенит», в 12 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входят ЦСКА (28) и «Локомотив» (27). Действующим чемпионом страны является московский «Локомотив».
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