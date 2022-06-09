Ван Гал: де Йонг стоит € 112 млн. Он многое привносит в команду

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился мнением о полузащитнике «Барселоны» Френки де Йонге.



«Конечно, де Йонг многое привносит в команду. Вот почему он стоит € 112 млн», — приводит слова ван Гала Voetball International.



Ранее сообщалось, что в услугах де Йонга заинтересован «Манчестер Юнайтед». Английский клуб предложил за полузащитника € 60 млн плюс € 20 млн бонусами. В «Барселоне» готовы рассмотреть предложение.



Напомним, де Йонг стал футболистом «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне нидерландский полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. С 2018 года де Йонг вызывается в сборную Нидерландов.

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