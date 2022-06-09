В «Спартаке» подтвердили интерес к Рыбусу

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали информацию об интересе к бывшему полузащитнику «Локомотива» Мацею Рыбусу.
«Мацей Рыбус действительно входит в список потенциальных новичков «Спартака» этим летом, но на данный момент это лишь один из наших вариантов», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе московского клуба.
Напомним, за «Локомотив» Рыбус выступал с 2017 года. Он провёл в составе клуба 136 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.
В составе «Локомотива» Рыбус завоевал четыре трофея: стал чемпионом России сезона-2017/2018, двукратным обладателем Кубка России (2018/2019 и 2020/2021), а также победителем Суперкубка России — 2019.
- 9 июня 2022
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