В «Спартаке» подтвердили интерес к Рыбусу

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали информацию об интересе к бывшему полузащитнику «Локомотива» Мацею Рыбусу.

«Мацей Рыбус действительно входит в список потенциальных новичков «Спартака» этим летом, но на данный момент это лишь один из наших вариантов», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе московского клуба.

Напомним, за «Локомотив» Рыбус выступал с 2017 года. Он провёл в составе клуба 136 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.



В составе «Локомотива» Рыбус завоевал четыре трофея: стал чемпионом России сезона-2017/2018, двукратным обладателем Кубка России (2018/2019 и 2020/2021), а также победителем Суперкубка России — 2019.