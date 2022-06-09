Экс-президент «Локо»: где больше платят, туда Рыбус идёт. Для «Спартака» хороший трансфер

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слухи о том, что экс-защитник красно-зелёных Мацей Рыбус может перейти в «Спартак».

«Да ну, какое это предательство. Там где больше платят, туда и идёт. Ему нужно было подписывать контракт. Для него это очень хороший вариант. Будет там от штрафной до штрафной играть. Тут ему претензии предъявлять не стоит. Выбор такой он сделал. Он же не российский футболист.



«Спартаку» такие игроки и нужны. Ниже определённого уровня он не падает. Бывает, иногда не совсем функционально подготовлен. А в принципе, если он подготовится к сезону, то он будет выглядеть довольно неплохо. Для «Спартака» это очень хороший трансфер. Появился вариант — они его реализовали», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.