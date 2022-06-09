Смородская: Рыбус поможет «Спартаку». Невозможно понять, почему стал не нужен «Локомотиву»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слухи о том, что экс-защитник красно-зелёных Мацей Рыбус может перейти в «Спартак».

«Знаете, в действиях «Локомотива» найти и понять логику невозможно. Просто невозможно! Зачем искать то, чего нет? Не знаю, почему вдруг Рыбус им стал не нужен. Мне непонятно. Зато набрали людей, которые не выходят, да ещё и за большие деньги.



Представляю ли я Мацея в «Спартаке»? Да, вполне. Хорошо к этому отношусь. Рыбус — качественный и хороший футболист, пусть играет в «Спартаке». Это отлично, он им поможет и пригодится», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, за «Локомотив» 32-летний футболист выступал с 2017 года. Он провёл в составе клуба 136 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.