Швейцария — Испания: Сарабия на 13-й минуте вывел испанцев вперёд

Сегодня, 9 июня, проходит матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Испанией и Швейцарией. Команды играют на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился испанский нападающий Пабло Сарабия, ему ассистировал Маркос Льоренте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Испанией и Швейцарией выступают сборные Португалии и Чехии, которые также сыграют сегодня. Португалия и Чехия лидируют в своём квартете.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.