Мостовой назвал вероятную причину ухода Ваноли из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об уходе главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.
«Не удивлён тому, что Ваноли ушёл. Я после финала сразу сказал, что тот, кто проиграет, сразу уйдёт, а кто выиграл, останется ещё на пару деньков. Шварц сразу ушёл, Ваноли — только сейчас. Причина? Конечно же, давление. Ситуация такая в мире. Если бы всё было нормально, Ваноли ушёл бы? Нет, конечно. Он бы ещё контракт переподписал на три года со «Спартаком», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года.
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