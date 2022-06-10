Шмаров: «Спартак» правильно сделает, если бойкотирует матч на стадионе «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров высказался о предстоящем матче за Суперкубок России, в котором встретятся красно-белые и санкт-петербургский «Зенит».
«Спартак» может бойкотировать матч, если от пройдёт на стадионе «Зенита»? Правильно сделают. Моё мнение такое — финалы Кубка и Суперкубка России следует всегда проводить в «Лужниках», — цитирует Шмарова «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что матч Суперкубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге. Стало известно, что жеребьёвки не будет, как и двухматчевого противостояния.
Московский «Спартак» направил в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках».
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