Уткин предложил создать турнир с участием России, Украины, Эквадора и Чили

Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о том, что сборную Эквадора могут отстранить от чемпионата мира.



«Сборная Украины так и не попала на чемпионат мира. Она снова не прошла стыковые матчи. Она вообще последние четыре чемпионата мира пропускает из-за поражений в стыках. Кто поедет на мундиаль, а кто нет, должно решаться на футбольном поле, а не в полемическом ключе.

Вот теперь, может быть, место Эквадора кому-нибудь достанется. Чилийцы думают, что им. Итальянцы – что им. Украина тоже, может быть, что им. А может быть, это место вообще стоит отдать России. Или провести, допустим, в Саранске турнир с участием сборных Чили, России, Украины и Италии», – сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Ранее сообщалось, что у юриста Эдуардо Карлеццо есть доказательства того, что защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец, поэтому он не имел права играть за сборную Эквадора.