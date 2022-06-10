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Президент «Урала» Иванов: скорее всего, ЦСКА не будет против перехода Помазуна

Президент «Урала» Иванов: скорее всего, ЦСКА не будет против перехода Помазуна
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем голкипера Ильи Помазуна, права на которого принадлежат ЦСКА.

«Работаем по этому вопросу. Скорее всего, ЦСКА будет не против. Помазун и с нами, и с армейцами разговаривал, договорились: если у него будет предложение из-за рубежа, то никто палки в колёса вставлять не будет. Так что смотрим», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Помазун является воспитанником ЦСКА и выступает за клуб с 2017 года. Летом 2020-го голкипер перебрался на правах аренды в «Урал», однако в феврале 2021-го армейцы досрочно вернули его из-за кадровых проблем. «Урал» вновь взял Помазуна в аренду на сезон-2021/2022. В завершившемся сезоне вратарь провёл 27 матчей, в которых девять раз сыграл «на ноль».

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